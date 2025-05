Pablo Oliveira é jornalista e iniciou sua carreira como assessor de imprensa, atuando com artistas e projetos culturais. Durante a pandemia, migrou para o jornalismo de entretenimento, assinando colunas nos portais UOL e IG Gente. Atualmente, é colunista

Jogador de 19 anos perde a vida após se afogar em ácido estomacal

O mundo do futebol está de luto! O jovem jogador romeno Luca Manolache, de apenas 19 anos, morreu de maneira trágica no último dia 28 de fevereiro. O atleta, que já vinha enfrentando graves problemas de saúde, sofreu um colapso repentino e faleceu de forma brutal. LEIA TAMBÉM: Ex-Global expõe prefeitura do Rio após ser […]

The post Jogador de 19 anos perde a vida após se afogar em ácido estomacal appeared first on Super Rádio Tupi.