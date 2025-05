Filho de Mussum é reconhecido pela Justiça, mas herança segue em disputa

Uma longa batalha judicial finalmente teve um desfecho parcial. Após quase seis anos de disputa, o cirurgião-dentista Igor Palhano, de 31 anos, foi reconhecido oficialmente como filho de Antônio Carlos Bernardes Gomes, o eterno Mussum, humorista consagrado do grupo Os Trapalhões. A decisão foi proferida pelo juiz Cariel Bezerra Patriota, da 12ª Vara da Família do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, no dia 6 de fevereiro de 2025.

Com o reconhecimento da paternidade, Igor poderá incluir o nome de Mussum em seus documentos oficiais, uma conquista que buscava desde 2019, quando exames de DNA confirmaram o vínculo biológico com o artista. No entanto, a questão da herança permanece indefinida. De acordo com informações da apresentadora Janaína Nunes, da LeoDiasTV, o juiz declarou-se “incompetente” para julgar o pedido de herança, indicando que o caso deve ser tratado pelo “juízo orfanológico” devido à complexidade envolvendo herdeiros órfãos e interditados.

A decisão judicial foi comemorada por Igor, mas o caminho para garantir os bens deixados por Mussum ainda será árduo. Os filhos mais velhos do humorista Augusto Gomes, Paula Gomes, Antônio César e Sandro Gomes contestaram a ação, alegando “litigância de má-fé”. Contudo, o juiz descartou essa acusação por falta de requisitos processuais necessários. A disputa pela herança promete continuar gerando conflitos e dividindo a família.

Apesar do impasse, o reconhecimento da paternidade representa uma vitória importante para Igor Palhano, que enfrentou anos de batalhas legais para obter esse direito. Enquanto busca resolver a questão do inventário, ele segue determinado a assegurar o que considera ser seu por direito. A herança de Mussum, falecido em 1994, permanece sem definição, mas a persistência de Igor adiciona um novo capítulo a essa complicada história familiar.

