Aos 14 anos, jogador perde a vida após partida de futebol

O mundo do futebol está em luto com a trágica perda de Ezequiel Sena Neres, um talentoso jovem jogador de apenas 14 anos. O atleta, que sonhava em construir um futuro promissor, faleceu no último sábado (8) em Goiânia, após um jogo com amigos. Conhecido carinhosamente como ‘Zequinha‘, ele era visto como uma grande promessa no esporte e sua partida precoce deixou familiares e amigos desolados.

A fatalidade aconteceu em um condomínio próximo à saída para Senador Canedo. De acordo com seu pai, Dione Neres, o adolescente estava jogando com colegas da igreja quando começou a passar mal repentinamente. Em desespero, o pai correu para socorrê-lo e o levou às pressas para um hospital pediátrico. No entanto, mesmo com atendimento médico imediato, o jovem não resistiu.

“Ele chegou bem fraco no hospital. Os médicos tentaram restabelecer ele, mas não conseguiram. Ele tinha todos os exames, sendo apto para a atividade”, lamentou o pai. A causa do falecimento ainda é um mistério e está sendo investigada. A família aguarda os resultados de exames complementares para entender o que aconteceu com o adolescente.

Ezequiel jogava como ponta-direita no G2 Futebol Clube e sua paixão pelo esporte começou cedo, ainda aos 6 anos, quando ingressou no futsal. Sua inteligência e talento dentro de campo sempre foram motivo de orgulho para a família, que acreditava em um futuro brilhante para ele.

Além do futebol, o jovem tinha grandes ambições e já traçava seus próprios planos para o futuro. “Meu garoto de ouro tinha sonho de ser empresário, queria ser bem-sucedido na vida. O desejo dele era já parar de jogar esse ano e focar nos estudos. Queria ir morar sozinho cedo”, revelou Dione, emocionado com a despedida precoce do filho.

