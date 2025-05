O legado de Paulo Gustavo, um dos maiores humoristas brasileiros, será celebrado na exposição “RIR, UM ATO DE RESISTÊNCIA”, que estreia em 29 de março no Museu de Arte Contemporânea (MAC) de Niterói, sua cidade natal. A mostra promete uma experiência imersiva e sensorial que convida o público a revisitar a genialidade e a obra do artista, falecido em 2021 em decorrência da Covid-19.

VEJA TAMBÉM: American Airlines se manifesta após denúncia de Ingrid Guimarães sobre abuso em voo

Com curadoria do fotógrafo francês radicado no Brasil, Nicolas Martin Ferreira, e co-curadoria de Juliana Cintra, a exposição é idealizada pela família de Paulo Gustavo, representada por seu marido, Thales Bretas. A iniciativa é composta por cinco galerias que retratam a trajetória do humorista por meio de figurinos icônicos, fotografias inéditas, peças de arte de sua coleção pessoal e a exibição de um curta-metragem especialmente produzido para o evento.

A escolha de Niterói como palco da homenagem não é por acaso. Além de ser a cidade natal do comediante, foi nela que Paulo Gustavo ambientou a história de sua personagem mais famosa, Dona Hermínia, da trilogia de sucesso “Minha Mãe É Uma Peça”. A exposição busca não só homenagear o artista, mas também celebrar o riso como uma forma de resistência e expressão cultural.

O título da mostra, “RIR, UM ATO DE RESISTÊNCIA”, reflete o poder do humor que Paulo Gustavo soube usar tão bem para enfrentar desafios e tocar o coração de milhões de brasileiros. O evento promete emocionar e divertir o público, mantendo viva a memória e o talento incomparável do humorista que transformou o cotidiano em arte.

The post Paulo Gustavo é homenageado em exposição imersiva no MAC Niterói appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.