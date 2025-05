SIGA NO

Pablo Oliveira é jornalista e iniciou sua carreira como assessor de imprensa, atuando com artistas e projetos culturais. Durante a pandemia, migrou para o jornalismo de entretenimento, assinando colunas nos portais UOL e IG Gente. Atualmente, é colunista

A influenciadora digital Poliana Rocha, esposa do cantor Leonardo, utilizou suas redes sociais nesta terça-feira (11/3) para responder perguntas de seus seguidores e esclarecer boatos sobre uma possível aposentadoria do sertanejo. Ao abrir uma caixinha de perguntas em seu perfil no Instagram, Poliana foi questionada sobre o assunto por um fã curioso: “Léo vai encerrar mesmo a carreira?”.

Sem rodeios, Poliana negou os rumores e garantiu que Leonardo, de 61 anos, está mais ativo do que nunca na carreira musical. “Nunca teve tanta vontade de trabalhar como agora!!! Nem pensa nisso!!!”, afirmou a esposa do cantor, demonstrando que ele está longe de pensar em deixar os palcos.

VEJA TAMBÉM: Lexa desabafa sobre recomeço, após dias de refúgio na África do Sul

Essa não é a primeira vez que Poliana usa suas redes sociais para se comunicar abertamente com seus seguidores sobre questões pessoais. Recentemente, ela também relembrou momentos difíceis em seu relacionamento com Leonardo, como as traições que perdoou para manter a família unida. Para Poliana, é essencial viver o presente e não se apegar a situações passadas.

Poliana Rocha e Leonardo – Foto: Reprodução / Redes Sociais Poliana Rocha e Leonardo – Foto: Reprodução / Redes Sociais Poliana Rocha e Leonardo – Foto: Reprodução / Redes Sociais

Enquanto os fãs podem ficar tranquilos quanto à continuidade da carreira de Leonardo, Poliana continua utilizando sua influência nas redes sociais para compartilhar mensagens positivas e esclarecer qualquer mal-entendido que possa surgir envolvendo sua vida pessoal e familiar.

The post Poliana Rocha esclarece rumores sobre aposentadoria de Leonardo appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.