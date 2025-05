Após ter pedido negado pela Justiça, defesa da Eduardo Costa se manifesta

O caso de Eduardo Costa acaba de ganhar mais um capítulo! Após ter um habeas corpus negado pela Justiça, a defesa do cantor sertanejo se manifestou, explicando a razão de seu cliente se revoltar contra a obrigação de prestar serviço comunitário no Rio de Janeiro.

A decisão judicial foi divulgada com exclusividade pela colunista Fábia Oliveira e caiu como uma bomba. Em resposta, os advogados do sertanejo explicaram que o pedido de habeas corpus tinha como objetivo mudar o local de cumprimento da pena, já que Eduardo reside em Minas Gerais.

“A defesa continua atuando no processo, buscando as melhores alternativas em favor do cliente. Conforme sabido por todos, Eduardo é domiciliado em Minas Gerais. Por essa razão, foi impetrado um habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, com fundamento na necessidade de transferência do local de cumprimento da prestação de serviços”, afirmou a equipe jurídica do cantor.

O pedido de urgência foi negado, mas os advogados garantem que a ação ainda será reavaliada: “No âmbito desse habeas corpus, foi formulado um pedido liminar para apreciação prévia, que, por ora, foi negado. No entanto, a matéria será reavaliada no julgamento de mérito da ação constitucional”, conclui a nota.

A recusa da Justiça

O sertanejo, que se tornou réu após ser processado por Fernanda Lima em 2018, alegou que a determinação de cumprir pena no Rio de Janeiro era “absurda”. Ele justificou que a medida comprometeria sua carreira, afetando uma agenda de shows intensa e prejudicando sua família financeiramente.

No entanto, a juíza responsável pelo caso bateu o martelo contra o cantor e ainda rebateu suas alegações. Segundo ela, se Eduardo Costa tem condições de manter uma logística grandiosa para realizar shows em todo o Brasil, também pode cumprir a determinação judicial no Rio. A magistrada ainda desmentiu a versão do cantor de que ele não teria sido informado sobre a obrigação.

O caso tomou proporções ainda mais graves após a falta de cumprimento da pena. O Ministério Público do Rio de Janeiro já pediu que a condenação seja convertida em prisão! Agora, o futuro do cantor pode estar nas mãos da Justiça, e qualquer novo movimento pode mudar tudo.

