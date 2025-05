Christina Rocha expõe diferença de despedida entre ela e Eliana no SBT

SIGA NO

A apresentadora Christina Rocha abriu o jogo sobre sua saída do SBT e revelou detalhes surpreendentes sobre os bastidores de sua despedida. Em entrevista ao podcast Papagaio Falante, a veterana da TV, que comandou o Casos de Família por 14 anos, não escondeu a frustração ao comparar o tratamento recebido com o de Eliana, que também deixou a emissora na mesma época.

“Calhou de ser bem na época que a Eliana estava indo para a Globo, e eu percebi a diferença de tratamento. Ainda teve um programa especial para a Eliana, e ela dando tchau para o SBT. Eu com tantos anos de carreira, só porque me neguei a fazer uma coisa, não tive nada”, disparou Christina, deixando claro que se sentiu deixada de lado pela emissora de Silvio Santos.

A decisão de sair do SBT partiu da própria apresentadora, que revelou não estar satisfeita com o Tá na Hora, programa voltado ao jornalismo policial para o qual foi remanejada após o fim do Casos de Família. “Meu negócio sempre foi a linha de shows. Não tem nada a ver comigo, negócio de polícia e assassinato. Antes de estrear o programa, já tinha falado várias vezes”, desabafou.

Sem ressentimentos, Christina garante que segue aberta a novas oportunidades na TV e já está de volta com um novo projeto, o Arrocha, Christina. No entanto, sua despedida do SBT segue como um ciclo finalizado em sua trajetória.

