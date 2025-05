Roberto Carlos admite propostas tentadoras de concorrentes da Globo

O futuro do especial de fim de ano de Roberto Carlos na TV Globo permanece incerto. Em entrevista coletiva durante o cruzeiro Além do Horizonte Roberto Carlos, o cantor revelou que, embora ainda esteja em negociações com a emissora carioca, recebeu propostas atraentes de outras emissoras. O contrato atual do artista com a Globo se encerra no fim de março, e uma decisão oficial ainda não foi tomada.

Roberto Carlos explicou que mantém um diálogo aberto com a Globo, mas que ainda não há garantias de que o tradicional Roberto Carlos Especial continuará na programação de fim de ano da emissora. “Estamos conversando. Vou esperar o navio terminar e, então, vamos discutir se continuo na Globo, se a Globo fará a proposta que eu quero e se eu farei a proposta que a Globo aceita”, esclareceu o artista.

O cantor admitiu que foi procurado por outras emissoras e que recebeu propostas que considera interessantes. Embora tenha evitado revelar os nomes dessas empresas, Roberto Carlos ressaltou que pretende fazer o melhor para sua carreira e para quem decidir contratá-lo. “Algumas propostas são realmente tentadoras. Mas eu já estou acostumado com o especial na Globo. Não gosto de mexer no que está dando certo, mas preciso pensar no que é melhor para mim”, comentou.

Roberto Carlos – Foto: Reprodução / Redes sociais Roberto Carlos – Foto: Reprodução / Redes sociais

O principal impasse entre o cantor e a Globo é o modelo de contrato. Enquanto Roberto Carlos deseja renovar o acordo por três anos, a emissora quer que a renovação seja feita anualmente. Para que o especial continue no ar, as partes precisam chegar a um consenso que atenda aos interesses de ambos.

