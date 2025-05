Poliana Rocha abre o jogo sobre relação com Virginia Fonseca e revela motivo do afastamento

Nos últimos dias, os fãs foram à loucura com rumores de um suposto desentendimento entre Poliana Rocha e Virginia Fonseca. O afastamento das duas, que antes eram vistas constantemente juntas, levantou suspeitas e gerou burburinho nas redes sociais. Diante da avalanche de especulações, a esposa de Leonardo resolveu dar um basta e contou a real sobre a relação com sua nora, casada com Zé Felipe. E a revelação pegou muita gente de surpresa!

“Gente, primeiramente, estou passando aqui com carinho, amor, leveza para desejar para vocês um domingo lindo, com luz, com paz, com saúde. E segundo, eu detesto justificar as coisas que saem na internet, mas o que está saindo não tem nada a ver.”, declarou Poliana.

A influenciadora e empresária fez questão de pontuar que, apesar de uma certa distância recente, isso não significa que exista um rompimento ou qualquer tipo de briga nos bastidores. “Na verdade, eu tenho uma relação muito sólida, muito concreta, muito firme com a minha nora, com meu filho. De repente, nós estamos mais distantes porque a gente não teve uma oportunidade boa ainda de conversar, nós viajamos para lugares diferentes. Ela às vezes está em uma outra vibe, eu estou priorizando às vezes outras coisas.”

Com maturidade e transparência, Poliana ainda reforçou que, caso houvesse qualquer problema entre as duas, tudo seria resolvido com diálogo. “Mas está tudo ótimo, não teve briga, não teve ressentimento, não teve nada que magoasse tanto uma quanto a outra porque, se tivesse, nós duas, como duas pessoas adultas, chegaríamos uma para a outra e falaríamos ‘não gostei disso, não gostei daquilo’.”

Por fim, a esposa de Leonardo fez um apelo aos seguidores para que não alimentem fofocas sem fundamento e pediu que a verdade seja sempre prioridade. “Não quero que vocês alimentem coisas que realmente não existem”, finalizou.

