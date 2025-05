Saiba quem é Monique Elias; influenciadora alvo de acusações milionárias

Filha de pai bicheiro e criada pelos avós, Monique Elias já foi figurinha carimbada da alta sociedade carioca, chamando atenção por seu estilo extravagante e personalidade forte. Conhecida pelos íntimos como “Nique“, a influenciadora nasceu na periferia de Nilópolis e enfrentou dificuldades financeiras na infância. Mas sua história mudou drasticamente ao cruzar o caminho do empresário Itamar Serpa Fernandes, o fundador da Embelleze.

LEIA TAMBÉM: Escândalo milionário: Ex-esposa do dono da Embelleze é acusada de manipulação e desvio de R$ 122 milhões

O encontro entre os dois aconteceu de maneira inusitada: Monique, então estagiária de direito na Defensoria Pública do Rio, encontrou o magnata no Facebook. O ex-deputado, já poderoso e milionário, aceitou sua amizade e começou a interagir virtualmente com ela. O que começou com simples “cutucadas” na rede social se transformou em um relacionamento duradouro.

Após dez anos juntos e o nascimento dos gêmeos Isabella e Francisco, Monique e Itamar oficializaram a união em 2018. O casamento foi um evento luxuoso e badalado, realizado em Vassouras – Rio de Janeiro

Durante esse período, Monique não apenas assumiu o papel de esposa do fundador da Embelleze, mas também investiu pesado em sua imagem. Pagou caro para ser rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense e se lançou como comunicadora digital, conquistando notoriedade por sua sinceridade excessiva e opiniões polêmicas.

A separação veio em 2020, e Monique seguiu sua vida, construindo uma nova família ao lado do empresário Matheus Palheiras, com quem tem uma filha, Aurora. Porém, a tranquilidade durou pouco. Após a morte de Itamar Serpa em julho de 2023, devido a complicações de uma cirurgia no intestino, Monique se viu no centro de uma intensa batalha judicial pela herança e pelo controle da Embelleze.

O caso ganhou força quando, em maio de 2024, a Justiça afastou Jomar Fernandes, filho do primeiro casamento de Itamar, da presidência da empresa, nomeando um interventor para assumir a administração. O afastamento causou grande repercussão e reforçou a influência de Monique nos bastidores da companhia.

Mas as polêmicas não pararam por aí. Investigações da polícia do Rio de Janeiro apontam que Monique Elias teria passado uma década manipulando Itamar, utilizando uma identidade falsa para convencê-lo a se afastar de familiares e transferir parte de sua fortuna. De acordo com as autoridades, a influenciadora teria desviado R$ 122 milhões do patrimônio do ex-marido por meio de transações bancárias suspeitas e alterações no testamento.

Dona de um estilo de vida luxuoso e sem medo de expor suas visões sobre dinheiro e poder, Monique sempre rejeitou discursos tradicionais de empoderamento feminino, preferindo exaltar a ambição como motor de sua ascensão. Agora, porém, essa ambição se transformou no centro de um escândalo que pode mudar o rumo de sua trajetória. Eita!

The post Saiba quem é Monique Elias; influenciadora alvo de acusações milionárias appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.