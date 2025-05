Leão Lobo revela bastidores chocantes de quadro com Gugu: “Pé amarrado, porta aberta e trauma eterno”

A televisão brasileira sempre foi palco de momentos inesquecíveis mas por trás das câmeras, muitas vezes o que acontece é digno de um verdadeiro thriller. E foi exatamente isso que Leão Lobo trouxe à tona ao relembrar, em pleno ar, uma fase impactante de sua carreira ao lado do inesquecível Gugu Liberato.

Durante o Splash Show desta sexta-feira (21), o apresentador da RedeTV!, aos 71 anos, surpreendeu ao contar os bastidores de um quadro que protagonizou por sete meses, sobrevoando casas de celebridades a bordo do lendário helicóptero de Gugu. O detalhe? Tudo era feito com a porta da aeronave aberta, colocando a equipe em risco.

“Era com a porta aberta, e o câmera ficava com o pé amarrado dentro e o corpo todo para fora, e a câmera na mão. Eu tenho pavor disso”, disparou o jornalista, visivelmente ainda abalado com as lembranças.

A experiência, que parecia emocionante e glamourosa para o público da época, foi na verdade um pesadelo para Leão. O frio das alturas, aliado à exposição constante, o fez desenvolver uma pneumonia. O desconforto e o medo o fizeram desistir do posto, mas a forma como isso aconteceu chama ainda mais atenção.

Ao descobrir que Sonia Abrão estava interessada em assumir o helicóptero, ele não pensou duas vezes: pegou o telefone e ligou diretamente para Silvio Santos. Isso mesmo. O próprio. Leão pediu ao dono do SBT que passasse o comando à colega, livrando-se de uma função que, segundo ele, deixou marcas até hoje.

“Eu fui na casa da Xuxa, me lembro. Várias coisas, vários lugares. Fiquei até com uma pneumonia porque ficava com a porta aberta, e na época de inverno fiquei até com pneumonia (…) Tenho um pouco de trauma”, revelou, sincero.

