Wanessa Camargo e Renata Brás brilham em premiação após polêmicas

Wanessa Camargo, de 42 anos, e Renata Brás, de 48, mostraram que a amizade segue firme e forte ao receberem juntas uma homenagem no Woman Awards Brasil 2025, nesta terça-feira (25/3). O evento celebrou mulheres inspiradoras e reuniu diversas personalidades. A presença das duas chamou atenção, especialmente após os boatos recentes que envolviam Dado Dolabella, de 44 anos.

Em fevereiro, Renata foi apontada como o suposto motivo da separação de Wanessa e Dado, após ser vista ao lado do ator. No entanto, a cantora foi às redes sociais desmentir a polêmica, reforçando que não havia qualquer envolvimento entre eles além da amizade. “A Renata é minha amiga há anos, não tem nada de errado acontecendo”, afirmou na época.

Além de negar os rumores, Wanessa fez questão de destacar que Renata, assim como o namorado Fabrício, mantém uma relação de amizade tanto com ela quanto com Dado. “Está tudo certo, não tem nenhuma situação acontecendo. A Rê é minha amiga, amiga do Dado, e o Fabrício também. Rê, eu te amo!”, declarou a artista, encerrando as especulações.

Wanessa Camargo e Renata Brás – Foto: Reprodução / Redes Sociais

O reencontro das duas na premiação foi marcado por sorrisos e cumplicidade, provando que a amizade segue inabalável. Durante o evento, ambas demonstraram gratidão pela homenagem e reforçaram o apoio mútuo, deixando claro que, independentemente dos rumores, continuam unidas.

