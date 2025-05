Paolla Oliveira invade o SBT de surpresa e manda recado enigmático para Portiolli

Em um momento que ninguém viu chegando, Paolla Oliveira causou alvoroço ao surgir de forma inesperada no Domingo Legal, do SBT, no último domingo (23). A atriz, que está prestes a voltar ao ar com o remake de Vale Tudo, roubou a cena ao enviar uma mensagem enigmática diretamente para Celso Portiolli, deixando o apresentador visivelmente emocionado e um tanto intrigado.

A surpresa começou quando Ana Furtado, uma das participantes do programa, pediu que a produção liberasse um vídeo especial. Foi então que Paolla apareceu na tela com um recado que fez o estúdio parar: “Fala, Celso, tudo bem? Quem diria, hein? Quanto tempo que as nossas vidas acabam se cruzando. Quem diria, meu time. Eu tenho amigos, tenho pessoas que trabalham comigo há muitos anos. Esse time da Ana aí, faltou a minha pessoa para tomar torta na cara. Tô doida, mas tô sentada na poltrona esperando ver isso”, disparou a atriz

O clima de descontração ganhou outro tom quando ela completou: “Espero que todo mundo erre tudo só para tomar torta na cara. Um beijo gigante, morro de saudades de você, te desejo sempre tudo de melhor nessa vida, para você e para a sua família, tá? Tô sentada esperando, não dá mole para esse pessoal não.”

A reação de Portiolli foi imediata, mas contida: “Obrigado, Paolla.” Poucos sabem, mas a relação entre os dois vai além das câmeras. Antes de conquistar a dramaturgia e se tornar uma das atrizes mais requisitadas da televisão brasileira, Paolla foi assistente de palco justamente nos programas apresentados por Celso, como Passa ou Repassa e Curtindo uma Viagem.

