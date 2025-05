Facebook se posiciona em processo movido por Isabelle Nogueira sobre ataques após término

Isabelle Nogueira, ex-participante do Big Brother Brasil, está em disputa judicial com o Facebook após ser alvo de uma série de ataques virtuais em suas redes sociais. A influenciadora busca responsabilizar a plataforma pela divulgação de comentários difamatórios relacionados ao término de seu noivado com Matteus Amaral. Em sua defesa, o Facebook alega que não pode ser responsabilizado pelo conteúdo postado por usuários no Instagram.

A coluna Fábia Oliveira revelou, com exclusividade, que Isabelle moveu o processo depois de ser atacada por perfis anônimos que disseminaram rumores e informações falsas sobre sua vida pessoal. Segundo a defesa apresentada pela empresa, Isabelle falhou em identificar as URLs dos comentários prejudiciais, o que dificulta a identificação dos responsáveis pelos ataques. A plataforma também argumenta que não pode realizar a moderação ativa dos conteúdos, pois isso implicaria censura, prática proibida por lei.

Além disso, o Facebook afirmou que só poderá revelar dados de usuários, como nomes e informações de contato, caso haja uma ordem judicial específica para isso. A empresa destacou que não tem controle sobre os perfis e, por isso, não pode ser responsabilizada diretamente pelos ataques feitos aos seus usuários.

Entenda o caso

Isabelle Nogueira, após o término de seu noivado, passou a ser atacada por perfis anônimos que a acusavam de traição e de outros comportamentos questionáveis. No processo judicial, a influenciadora destaca alguns desses perfis, que, segundo ela, espalharam rumores de que ela teria sido infiel com um ex-namorado e um político. Isabelle também acusa os responsáveis pelos ataques de fornecerem informações falsas a jornalistas e colunistas, afetando ainda mais sua imagem.

