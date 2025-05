Dado Dolabella faz desabafo sobre a Justiça brasileira: ‘Coloca a mulher acima do homem’

A verdade por trás da prisão de Dado Dolabella em 2018 foi finalmente revelada, e o conteúdo da confissão deixou muitos surpresos. Em uma entrevista à coluna Veja Gente, assinada por Valmir Moratelli, o ator abriu o coração e trouxe à tona detalhes inéditos sobre os dois meses em que ficou preso por não pagamento de pensão alimentícia.

“Preferi ficar dois meses preso do que pagar um valor que não era devido”, afirmou o artista, sem rodeios. A declaração, que causou alvoroço nas redes sociais, expõe uma decisão drástica tomada por ele diante do que considera uma falha grave do sistema judiciário.

Com 44 anos, Dado Dolabella denunciou o que chamou de desequilíbrio nas decisões da Vara da Família. Segundo ele, a morosidade em processos revisionais acaba prejudicando pais que tentam comprovar mudanças financeiras. Ao mesmo tempo, processos de execução — geralmente movidos pelas mães — avançam com agilidade, levando à prisão mesmo na ausência de recursos. “Na vez que, lá atrás, fui preso por causa da pensão… Temos um problema no Brasil que é quando o homem entra com um pedido revisional, existe uma morosidade na justiça que esse processo demora anos, que é o meu caso”, relatou.

A quantia, que chegou a R$ 196 mil, foi considerada por ele como impagável na época, justamente por não ter sido recebida. Dado alegou ter comprovado a inexistência do valor em suas contas e, ainda assim, foi privado da liberdade. A decisão de cumprir a pena foi tomada, segundo ele, por não aceitar arcar com um valor que julgava indevido. “Agora um dinheiro que não entrou, um dinheiro que não recebi, como posso pagar uma coisa que não entrou em relação a isso?”, questionou, indignado.

As críticas do ator não pararam por aí. Em um discurso inflamado, ele apontou o que vê como uma inversão de valores no atual cenário midiático e judicial. De acordo com Dado, a mídia estaria mais focada em agradar ao público feminino, por ser esse o maior consumidor de entretenimento e publicidade. “Sinto que como são as mulheres que estão com o controle da televisão, com os cartões de crédito comprando, a mídia e o entretenimento foca mais na mulher”, afirmou.

O ex-namorado de Wanessa Camargo ainda mencionou o peso histórico do patriarcado, mas destacou que, atualmente, acredita que há um desequilíbrio em favor das mulheres, antes mesmo que a equidade seja alcançada. “E hoje sinto que a balança coloca a mulher acima do homem antes de chegar a uma equidade”, disparou.

