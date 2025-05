Valor astronômico de bolsa da Virginia vem à tona

Em clima de puro luxo e ostentação, Virginia Fonseca voltou a ser o centro dos holofotes nesta segunda-feira (24). A influenciadora, que está curtindo dias de descanso em Punta Del Este, no Uruguai, ao lado do marido, Zé Felipe, e de amigos próximos, chamou atenção ao posar com um item de cair o queixo: uma bolsa de valor astronômico que fez até os mais entusiastas da moda perderem o fôlego.

Nas imagens publicadas em suas redes sociais, Virginia aparece deslumbrante e descontraída, mas o que roubou a cena foi o acessório em suas mãos: a exclusiva Birkin Picnic 25 Handbag Barenia Rattan, da grife francesa Hermès. O preço? Cerca de US$ 78 mil, o equivalente a impressionantes R$ 447 mil. E pasme: o item é tão cobiçado que, em revendas, ultrapassa facilmente os R$ 500 mil.

Essa raridade não é a única peça de luxo que compõe o acervo da loira. Virginia também é dona de uma Kelly tradicional, avaliada em torno de R$ 200 mil, e de uma Birkin rosa de tirar o fôlego — com valor estimado em R$ 1,2 milhão. Quando o assunto é moda e exclusividade, ela não economiza.

A viagem, que marca um momento especial para o casal, foi celebrada com entusiasmo nas redes. Ao lado de nomes como Maressa Lopes, Lucas Guedez e Hebert Gomes, Virginia compartilhou registros da primeira escapada a dois — sem as crianças. “Vivendo.com! Primeira viagem que fazemos com amigos, sem as crianças e tá sendo incrível pra nós! Muito feliz com tudo, sou grata por ter vcs na minha vida, obrigada por essa viagem sensacional. Toda honra e glória a Deus, 2025 é NOSSO”, escreveu ela.

Mas nem só de luxo vivem as redes sociais da influenciadora. Nos comentários, fãs se dividiram entre elogios e saudades da família completa. “Já pode voltar pra casa, queremos ver as crianças”, disparou uma seguidora. “Eita que Maria Joaquina está sendo fabricada”, ironizou outra. Houve ainda quem defendesse a escolha do casal. “Vocês precisam de um tempo para VOCÊS DOIS. O casal precisa disso, vocês nunca fizeram uma viagem só vocês dois, aproveitem”, opinou.

