Joelma dispensa feat com Anitta e Pabllo Vittar e revolta fãs

A cantora Joelma se apresentou em Petrolina, Pernambuco, no último domingo (23) e gerou polêmica ao descartar a possibilidade de uma parceria musical com Anitta e Pabllo Vittar. Durante uma entrevista nos bastidores do evento, a artista foi questionada sobre a chance de um feat com as duas cantoras, desejo já manifestado publicamente por Anitta e Pabllo. No entanto, sua resposta dividiu opiniões e gerou repercussão nas redes sociais.

Joelma explicou que sua agenda lotada tem dificultado até mesmo o lançamento de seu próprio EP, o que a impede de se envolver em novos projetos no momento. “Eu não estou com tempo nem de lançar meu EP, que eu prometi para a galera. Eu disse que ia lançar um EP inédito e, até agora, só consegui gravar uma música”, justificou a artista. O repórter insistiu no assunto, mencionando o interesse de Anitta na colaboração, mas Joelma reforçou que sua prioridade é sua própria carreira.

Apesar da explicação, muitos fãs não se convenceram e começaram a especular sobre possíveis razões por trás da recusa. Algumas pessoas apontaram que a decisão poderia estar relacionada às crenças religiosas da cantora, que se declara evangélica. No X (antigo Twitter), diversos internautas sugeriram que a negativa não se deve apenas à falta de tempo. “Vamos fingir que não sabemos o motivo”, ironizou um usuário.

A controvérsia se intensificou com acusações de que a artista estaria evitando a colaboração por preconceito. Comentários como “Joelma homofóbica” surgiram entre as críticas mais duras. Até o momento, a cantora não se pronunciou sobre a repercussão do caso, mas o assunto continua movimentando as redes sociais, dividindo opiniões entre seus fãs e seguidores.

