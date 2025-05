Após uma pausa pra cuidar da saúde mental Lucas Lucco retorna aos palcos

Após um período afastado dos palcos para cuidar da saúde mental, Lucas Lucco retorna ao cenário musical com um novo single que promete emocionar seus fãs. “Lembra Que Aqui Não Tem Nada” é a primeira faixa divulgada do projeto “Se Conselho Fosse Som”, trazendo uma abordagem introspectiva sobre as relações amorosas e suas fragilidades. O lançamento marca o início de uma nova fase na carreira do cantor, que busca se reinventar artisticamente.

A música, que chega às plataformas digitais no dia 13 de março de 2025, às 21h, traz uma melodia envolvente e uma letra que aborda as dificuldades das conexões afetivas no mundo atual. No dia seguinte, às 12h, o videoclipe oficial será disponibilizado no YouTube, trazendo uma narrativa visual intensa e cheia de simbolismos. A canção promete tocar o público ao expor a superficialidade dos relacionamentos modernos e a constante busca por algo verdadeiro.

Gravado em São Paulo no final de 2024, o álbum “Se Conselho Fosse Som” reúne 13 faixas inéditas e parcerias com grandes nomes da música nacional, como Gusttavo Lima, Nattan e Traia Véia. Além das colaborações de peso, o projeto se destaca por sua proposta inovadora, incluindo apresentações com tecnologia holográfica para aproximar ainda mais os fãs da experiência musical. Lucas Lucco compartilhou sua animação com essa nova fase e garantiu que esse é um dos trabalhos mais autênticos de sua carreira.

O retorno aos palcos já tem data marcada: no dia 27 de março de 2025, Lucas Lucco fará um show especial no Villa Country, em São Paulo. A apresentação promete reunir seus maiores sucessos e novas canções, proporcionando uma noite repleta de emoção e boa música. Os ingressos já estão à venda, e os fãs que desejam acompanhar esse momento histórico devem garantir seu lugar o quanto antes. Essa nova fase do cantor promete ser inesquecível!

