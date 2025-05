Pablo Oliveira é jornalista e iniciou sua carreira como assessor de imprensa, atuando com artistas e projetos culturais. Durante a pandemia, migrou para o jornalismo de entretenimento, assinando colunas nos portais UOL e IG Gente. Atualmente, é colunista

Viih Tube celebra emagrecimento de 15 quilos e mudança de manequim

Viih Tube usou as redes sociais para comemorar a perda de 15 quilos e a mudança no manequim, passando do número 44 para o 40. A ex-BBB contou que o emagrecimento foi resultado de uma transformação de hábitos iniciada em janeiro de 2025, após o nascimento de seu segundo filho, Ravi. Qual foi o segredo […]

