Em ligação vazada, Diddy aconselha Kanye West e faz desabafo sobre sua prisão

Uma ligação bombástica entre os rappers P. Diddy e Kanye West caiu na rede e deixou o público em choque. No áudio, divulgado pelo site The Shade Room, Diddy, que está preso desde setembro de 2024 por acusações de tráfico sexual e extorsão, desabafa sobre sua rotina atrás das grades e dá conselhos sinceros para Kanye.

LEIA TAMBÉM: Vem à tona o motivo da pausa na carreira de Wesley Safadão

Na conversa, o ex-produtor e empresário faz um apelo ao amigo, pedindo para que ele volte a brilhar nos palcos. “Quando eu sair, quero ver você lotando estádios novamente. Preciso ver você de volta aos palcos, realmente rimando e se apresentando. Eu sonho com isso”, disse Diddy. “Pegue o microfone, volte a se divertir. Recorte esses samples de novo, volte para o seu modo de hitmaker. Se divirta e volte a sorrir”, incentivou.

Kanye, que desde 2022 tem enfrentado uma série de cancelamentos e perdeu contratos milionários após fazer declarações polêmicas, revelou estar em um momento de transição. “Sim, é hora de eu pegar o microfone e voltar. Eu amo, eu amo música de novo. Foi um período muito difícil. Eu não consigo nem explicar”, admitiu.

Diddy também fez questão de alertar Kanye sobre os perigos que cercam sua carreira e aconselhou o amigo a não se deixar levar por influências negativas. “Estou te falando a real, direto da linha de frente. Isso aqui é perverso, perverso, perverso. Então, tome cuidado”, alertou. Kanye ouviu atentamente e respondeu: “Sim, senhor, eu ouço você”.

Em um dos momentos mais fortes da ligação, Diddy compartilhou seu sentimento de abandono dentro da prisão e revelou que, desde sua detenção, seus filhos foram deixados de lado por muitos. “Desde que fui preso, ninguém ligou para eles ou quis saber como estão”, lamentou o rapper, que é pai de sete filhos.

Antes de encerrar a chamada, Diddy fez um último pedido emocionante ao amigo. “Vou continuar me conectando com sua energia. Me toque alguma coisa pelo telefone, me dê vida”, disse ele. Kanye, por sua vez, garantiu que o rapper ainda terá sua chance de recomeçar. “Sim, senhor. É assim que vai ser. Você vai superar isso”, finalizou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por The Shade Room (@theshaderoom)

The post Em ligação vazada, Diddy aconselha Kanye West e faz desabafo sobre sua prisão appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.