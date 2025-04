A influenciadora e musa fitness Gracyanne Barbosa, de 41 anos, revelou em entrevista ao programa Fantástico que tem o desejo de ser mãe. Recém-separada do cantor Belo, após 16 anos de relacionamento, ela afirmou que ainda não sabe como realizará esse sonho, mas considera tanto a gestação quanto a adoção. “Acho que é um amor que vai me transformar, que vai me tornar uma pessoa melhor”, declarou.

VEJA TAMBÉM: Maya Massafera abre o jogo sobre experiências com mulheres

No entanto, a idade é um fator determinante para a fertilidade feminina, e a partir dos 35 anos, as chances de gravidez começam a diminuir drasticamente. De acordo com o especialista em reprodução humana Rodrigo Rosa, a taxa de sucesso para engravidar naturalmente cai de 96% aos 25 anos para cerca de 55% aos 40, podendo chegar a apenas 35% aos 43. Essa redução ocorre porque as mulheres nascem com um número fixo de óvulos, que diminuem tanto em quantidade quanto em qualidade ao longo do tempo.

Além da menor chance de concepção, a gravidez em idade avançada também traz riscos maiores de complicações, como abortos espontâneos e alterações genéticas nos embriões. Segundo especialistas, a aneuploidia, que é a presença de um número anormal de cromossomos no óvulo, torna-se mais frequente após os 40 anos, aumentando as chances de síndromes genéticas, como a síndrome de Down.

Apesar dos desafios, muitas mulheres recorrem a técnicas de reprodução assistida para realizar o sonho da maternidade. A fertilização in vitro (FIV) e o congelamento de óvulos são alternativas que podem aumentar as chances de sucesso, especialmente quando realizados antes dos 40 anos. No caso de Gracyanne, o caminho para ser mãe pode envolver diversas possibilidades, e sua jornada reflete a realidade de muitas mulheres que desejam a maternidade em idade mais avançada.

The post Gracyanne Barbosa revela o desejo de ser mãe; Entenda os desafios da gravidez após os 40 appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.