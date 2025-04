Foram dias de apreensão para a família de Gugu Liberato (1959 – 2019), mas finalmente veio a boa notícia: Dona Maria do Céu, mãe do apresentador, teve alta nesta quarta-feira (19) após seis dias de internação no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. A informação foi confirmada pela assessoria da família à Quem, que tranquilizou os fãs.

LEIA TAMBÉM: VÍDEO: Após ajeitar amiga trans para noitada com Filipe Ret, mulher cobra pagamento

Aos 95 anos, Maria do Céu deu um susto ao ser hospitalizada na última quinta-feira (13) com suspeita de Acidente Vascular Cerebral (AVC). No entanto, os exames revelaram que se tratava de uma infecção pulmonar, que foi devidamente tratada. “Ela está indo para casa e pediu para agradecer todo mundo que noticiou. Ela ficou feliz que as notícias saíram certas. Ela está indo para casa, graças a Deus”, declarou a equipe da família.

Durante todo o período de internação, Maria do Céu esteve acompanhada pela filha, Aparecida Liberato, numeróloga e irmã do apresentador. Além de Aparecida e Gugu, ela também é mãe de Amândio Liberato, o primogênito da família.

A recuperação da matriarca acontece pouco depois do lançamento de documentários que relembram a trajetória de Gugu, cuja morte completa cinco anos em 2024. Em depoimentos recentes, Dona Maria do Céu abriu o coração sobre a saudade que sente do filho. “Parece mentira que ele morreu. Para mim, é muita saudade”, disse ela no documentário Gugu: Simples Assim, do PlayPlus.

The post Após internação, Maria do Céu, mãe de Gugu recebe alta appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.