Sumiço de Tino Junior do Balanço Geral intriga público e motivo vem à tona

A manhã desta segunda-feira (24/3) começou com uma pergunta ecoando nas redes sociais: Cadê o Tino Junior? O apresentador, rosto conhecido e querido do Balanço Geral Rio, simplesmente não apareceu no comando da atração e o público, claro, não deixou passar em branco. No lugar de Tino, quem assumiu a bancada foi o repórter Ernani Alves, o que só aumentou o clima de mistério.

Mas o sumiço não durou muito. A coluna da jornalista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, foi atrás e descobriu o motivo da ausência repentina. E a resposta surpreende: Tino viajou para São Paulo a pedido da Record para cumprir compromissos estratégicos com a emissora do bispo Edir Macedo.

De acordo com fontes da colunista, Tino Junior foi convocado para participar do novo game show “Acerte ou Caia”, comandado por Tom Cavalcante, que promete unir humor e adrenalina em uma mistura explosiva na programação da emissora.

E as surpresas não param por aí. Quem também vai marcar presença na mesma edição do programa é ninguém menos que João Kléber, famoso pelos testes de fidelidade que marcaram uma geração.

