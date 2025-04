Saiba quem é o surfista brasileiro que faleceu aos 70 anos

O mundo do surfe amanheceu de luto nesta sexta-feira (21). Morreu, aos 70 anos, o lendário surfista Daniel Sabba, referência nas praias e nos bastidores do esporte brasileiro. A notícia foi confirmada através de um comunicado emocionante publicado nos stories do Instagram oficial do atleta.

