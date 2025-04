Whindersson Nunes reaparece após internação

A tão esperada reaparição de Whindersson Nunes movimentou as redes sociais na noite desta quinta-feira (27), pegando fãs e seguidores de surpresa. O humorista, que havia se afastado completamente da vida pública após decidir se internar voluntariamente em uma clínica psiquiátrica, finalmente surgiu com uma publicação inesperada e repleta de simbolismo. A legenda escolhida para marcar o fim do seu período de internação foi direta, mas enigmática: “Lili cantou”.

Whindersson, que vinha lutando contra a depressão e crises de síndrome do pânico, passou cerca de um mês em tratamento intensivo, em total reclusão. A internação foi revelada pelo próprio pai do humorista, Hidelbrando Batista, que fez questão de dividir com o público a decisão corajosa do filho. “Whindersson decidiu por conta própria se internar numa clínica para se cuidar, tratar a mente. Isso me deixa feliz e orgulhoso da sua atitude. Já havia feito esse pedido a ele e a Deus. Sei que sairá bem e inspirado para voltar aos palcos, que é o que ele mais gosta de fazer. Obrigado a todos que estão na torcida por ele”, escreveu Hidelbrando.

Nos stories, Whindersson compartilhou um momento íntimo e cheio de afeto ao lado de sua cachorrinha, em uma cena que encantou seus seguidores. Tocando um instrumento musical enquanto a pequena companheira descansava no chão, o humorista transmitiu um clima de serenidade e conexão emocional com aquilo que lhe é mais precioso: os animais. Dono de vários cães, como Amora, Pandora, Regina e Gisele Pinscher, Whindersson divide a guarda dos pets com a ex-esposa, a cantora Luísa Sonza, com quem mantém uma relação amigável e amorosa em relação aos bichinhos.

A internação, embora mantida em sigilo por parte da equipe do artista, havia sido recebida com comoção por fãs e celebridades. Muitos viram no gesto uma atitude madura e necessária diante de um cenário cada vez mais comum entre grandes nomes da fama: o adoecimento mental causado pela pressão da exposição e das redes sociais. O próprio Whindersson, ao longo dos anos, nunca escondeu suas lutas internas, e transformou sua dor em pauta pública e reflexão, abrindo espaço para que outros também buscassem ajuda.

