Morre Bida Nascimento, filho de Léa Garcia, aos 71 anos, após AVC

A cultura brasileira amanheceu mais silenciosa na última quinta-feira (27), com a notícia devastadora da morte do músico Abdias Nascimento Filho, mais conhecido como Bida Nascimento, aos 71 anos. Filho da consagrada atriz Léa Garcia e do histórico ativista Abdias do Nascimento, ele estava internado em estado gravíssimo há cerca de um mês, no Rio de Janeiro, após ter sofrido um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

A confirmação do falecimento foi feita pelo Retiro dos Artistas por meio das redes sociais, deixando o público abalado. “Hoje nos despedimos com imenso pesar de Bida Nascimento, um artista talentoso e ser humano incrível que iluminou o Retiro dos Artistas com sua música e seu coração generoso”, dizia a nota, carregada de emoção e saudade.

Aos que o conheciam, Bida era mais que um nome artístico: era a extensão viva do legado cultural e político dos pais. Em sua trajetória, ele manteve viva a chama da arte e da resistência negra, simbolizando em cada gesto e canção o peso da história e a leveza de um coração generoso.

O comunicado também destacou o papel marcante do músico dentro do espaço que o acolheu nos últimos tempos. “Filho da inesquecível Léa Garcia e do grande Abdias do Nascimento, Bida carregava em si o legado de luta e arte. Sua presença sempre foi sinônimo de alegria, carinho e sensibilidade. Que sua luz continue brilhando na eternidade. Descanse em paz, querido Bida. Você sempre será parte da nossa história”, completou o Retiro.

A notícia da partida de Bida provocou uma enxurrada de comentários nas redes sociais. Fãs, amigos e admiradores compartilharam lembranças, memórias e homenagens comoventes. “Morrer no dia do teatro é se despedir, de verdade, ao fechar as cortinas”, escreveu um internauta, visivelmente tocado. Outro, mais íntimo, relembrou: “Ah, Bida! Como eu te amo. Obrigada por ter sido um ponto de luz e amor na minha vida. Foi uma honra poder conviver com você…”

