Durante sua participação no São Paulo Fashion Week na última terça-feira (8), Deborah Secco falou pela primeira vez sobre o novo romance com o produtor musical Dudu Borges. O namoro, que foi revelado com exclusividade pelo portal LeoDias, marca a primeira relação pública da atriz desde o fim de seu casamento com Hugo Moura.

VEJA TAMBÉM: Após anúncio de gravidez Davi Brito fala sobre relação com Adriana: “Estamos dando um tempo”

Em entrevista ao Gshow, Deborah disse estar vivendo uma fase de tranquilidade e felicidade em sua vida pessoal. No entanto, ela deixou claro que pretende preservar essa nova etapa longe dos holofotes. “Prefiro me manter discreta. Estou em paz, feliz e acho que isso é o mais importante”, declarou a artista.

Deborah Secco e Dudu Borges – Foto: Reprodução / Redes sociais

A atriz ainda elogiou a postura reservada de Dudu, afirmando que respeita profundamente o modo como ele escolhe viver sua vida. “Dudu é uma pessoa muito na dele, muito discreta. Eu admiro isso e vou continuar respeitando esse jeito dele. Então não esperem muitos detalhes sobre nós dois”, afirmou.

Além do lado afetivo, Deborah refletiu sobre a importância das conexões humanas. “A gente aprende com todo mundo que cruza o nosso caminho, seja no amor ou na amizade. Sou uma pessoa que gosta de trocar, de conhecer o outro de verdade”, completou. Dudu Borges, natural de Campo Grande (MS), tem 42 anos e é um dos nomes mais influentes da música sertaneja, com sucessos como “Ai Se Eu Te Pego” e “Os Anjos Cantam” no currículo.

The post Deborah Secco confirma novo romance com o produtor musical Dudu Borges appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.