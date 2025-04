Cantor Marquinhos Gomes grava audiovisual da música “Não Morrerei” com participação do grupo Pique Novo

O cantor gospel Marquinhos Gomes prepara uma grande novidade para seus fãs: a gravação do audiovisual da canção “Não Morrerei”, marcada para o próximo dia 15 de abril, no bairro do Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Com uma carreira consolidada na música gospel brasileira, Marquinhos promete emocionar o público com uma nova versão da música, que contará com a participação especial do grupo de pagode Pique Novo. A produção musical do projeto está sob a responsabilidade de Cezinha, integrante do Pique Novo, conhecido por sua sensibilidade e experiência na criação de arranjos marcantes.

“Essa canção fala sobre esperança e superação, e ter o Pique Novo ao meu lado nesse projeto é motivo de muita alegria. Vamos levar uma mensagem de vida e amor para todos que estiverem com a gente nesse momento”, declarou Marquinhos.

Marquinhos Gomes – Foto: Reprodução / Redes sociais

A gravação do audiovisual faz parte de uma nova fase na trajetória artística do cantor, que vem apostando em parcerias inéditas e na força da imagem para ampliar o alcance de sua mensagem.

O projeto está sendo produzido em ambiente intimista, no Riff Music Studio com público restrito, e deve ser lançado nas principais plataformas digitais ainda no primeiro semestre de 2025.

