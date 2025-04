Sem matata? Maíra Cardi fala sobre finanças do filho após o casamento: ‘Vai ter que se virar’

Acabou a mamata? A influenciadora Maíra Cardi pegou seus seguidores de surpresa ao revelar que tomou uma decisão firme em relação ao filho Lucas Cardi, de 24 anos, após ele oficializar o casamento com a Thuani Todeschini. O anúncio veio em meio a uma chuva de perguntas nas redes sociais, e Maíra não hesitou em abrir o jogo.

LEIA TAMBÉM: Gabriel Monteiro, ex-vereador deixa prisão após mais de dois anos detido

“Quem arca com os gastos dos dois? Eles têm dinheiro suficiente para se sustentar?”, questionou um seguidor. A resposta veio na lata. A esposa de Thiago Nigro admitiu que, no início, chegou a se preocupar com a falta de estabilidade financeira do casal. “Essa era minha briga com eles. Eles não tinham dinheiro para se sustentar, e isso nunca foi um problema para mim. O Lucas sempre teve meu cartão black sem limite, mas ele é muito conservador, sempre foi assim.”

Maíra fez questão de deixar claro que o filho nunca foi mimado. “Do jeito que dei, ficou na garagem, porque ele não liga, é muito tranquilo”, disse ela ao contar que presenteou Lucas com um carro conversível.

Maíra Cardi – Foto: Reprodução / POD DELAS – PODCAST

Mas o que realmente causou impacto foi a revelação de que Maíra vai cortar o acesso ao cartão que o filho ainda usava. “Hoje eles trabalham, têm seu próprio dinheiro e conseguem se sustentar, mas ainda usam meu cartão”, contou, antes de cravar: não vai mais bancar o casal.

Lucas Cardi e Thuani Todeschini vão oficializar a união no dia 12 de abril, mas o relacionamento dos dois já vem sendo acompanhado de perto pelos fãs da mãe famosa. O casal ficou noivo em março do ano passado e, desde então, vem mostrando que está disposto a crescer junto.

Maíra, por sua vez, não esconde o orgulho ao falar do filho. “Mega feliz que eu tenho um filho homem de verdade, que não é um moleque sem noção que engana as mulheres e sai comendo todo mundo por aí”, disse em um vídeo ao lado da nora, emocionando os seguidores.

Ela contou ainda que, apesar da pressa do casal em oficializar a união, sugeriu que eles buscassem orientação familiar e religiosa antes de dar o grande passo. A nora confirmou: “Ajudou a gente a evoluir e sair dos adolescentes para ser homem e mulher, e criar mais maturidade”.

Agora, com casamento marcado, independência financeira em pauta e uma nova fase começando, Maíra Cardi mostra que por trás da imagem de mulher poderosa, existe também uma mãe firme, que não tem medo de dar limites.

The post Sem matata? Maíra Cardi fala sobre finanças do filho após o casamento: ‘Vai ter que se virar’ appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.