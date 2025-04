Saiba quem é o noivo bilionário de Franciny Ehlke, que a presenteou com um helicóptero

Na última quinta-feira (20), Franciny Ehlke parou a internet ao mostrar que foi presenteada com nada menos que um helicóptero personalizado, com seu nome estampado e tudo. A influenciadora digital, que tem mais de 15 milhões de seguidores e um império próprio no universo da beleza, compartilhou o momento em que recebeu o mimo de cair o queixo, uma surpresa preparada pelo marido bilionário, Tony Maleh.

Mas o que muita gente quer saber é: quem é esse homem que, em poucos meses, virou o companheiro de uma das maiores influenciadoras do país e já a presenteia como se fosse cena de filme? A resposta está cercada de cifras e discrição.

Antoine, conhecido como Tony Maleh, de 36 anos, atua como investidor nas áreas de saúde e tecnologia desde 2014. De acordo com o jornal Extra, seu patrimônio gira em torno de R$ 1,6 bilhão, o que equivale ao dobro da fortuna estimada de Franciny. Com 62 empresas no portfólio, entre marcas próprias e investimentos estratégicos, incluindo os negócios da própria Fran, ele mantém uma presença poderosa nos bastidores do mercado.

Ao contrário da esposa, Tony é reservado nas redes sociais. Seu perfil no Instagram tem apenas quatro publicações, sendo a mais recente ao lado de Franciny, em janeiro de 2025. Entre as poucas imagens, aparecem cliques praticando esportes radicais e uma rara foto com o filho, Rafik, de quase três anos, fruto do antigo casamento com a corretora de imóveis de luxo e ex-jogadora de vôlei Renata Maggioni.

Franciny Ehlke e seu noivo (Créditos: Instagram/ @francinyehlke)

O romance entre Fran e Tony evoluiu em ritmo acelerado. Eles se conheceram em junho de 2024, quando os assessores da influenciadora o apresentaram como um possível investidor de suas marcas. O relacionamento engatou em novembro, foi assumido publicamente em janeiro, e o pedido de casamento veio logo em fevereiro, com um anel avaliado em R$ 5,1 milhões. Em março, os dois disseram “sim” em um casamento estilo Las Vegas, com direito a cerimônia simbólica em plena viagem aos Estados Unidos.

Discreto e poderoso, Tony não economiza quando o assunto é agradar a esposa. O helicóptero foi só mais um gesto grandioso desse relacionamento que, em poucos meses, saiu dos bastidores dos negócios direto para os holofotes do país.

