Dança das cadeiras na Globo deixa duas apresentadoras fora de programa

A TV Globo deixou os fãs do “Saia Justa” em choque ao confirmar, nesta semana, uma mudança inesperada no elenco do programa. Prestes a estrear sua 24ª temporada no GNT, a atração já causou comoção antes mesmo de ir ao ar. Duas apresentadoras queridas pelo público foram oficialmente desligadas da roda de debates, gerando especulações e movimentando as redes sociais.

Foi anunciado que Eliana Michaelichen e Bela Gil continuarão firmes no sofá da atração, enquanto Rita Batista e Tati Machado não retornarão para a nova fase. A saída repentina das duas comunicadoras, que vinham ganhando cada vez mais destaque, pegou muitos fãs de surpresa.

A decisão foi revelada por meio de um comunicado enviado pela Globo, onde se afirmou: “Rita Batista e Tati Machado se despedem desta temporada e, como parte da tradição do Saia, abrem espaço na roda para outras vozes femininas, que serão reveladas em breve.”

Desde o anúncio, a ausência de informações sobre quem ocupará os lugares vagos no time tem alimentado uma onda de curiosidade. O clima de mistério foi reforçado pelo tom reservado da emissora, que, até o momento, não divulgou os nomes das novas integrantes.

Tati Machado, que anunciou sua gravidez no final de 2024, continuará no programa por mais algumas semanas. A Globo confirmou que a jornalista participará até o início da licença-maternidade, com direito a uma presença especial durante o mês das mães, em maio.

Já Rita Batista usou as redes sociais para deixar uma mensagem emocionada de despedida às colegas e ao público. “Que temporada fizemos! Foi um prazer imenso construir essa nova história do #SaiaJusta ao lado de vocês. Obrigada por compartilharem esses momentos comigo. Vida longa ao nosso encontro! Eliana, Bela Gil e Tati”, declarou ela, comovendo seguidores e gerando uma onda de comentários saudosos.

Enquanto isso, Eliana, que passou a integrar o elenco do programa em agosto de 2024, celebrou sua permanência. Em uma publicação recente, ela afirmou: “Vocês não imaginam a felicidade de estar no sofá ao lado das minhas amigas.”

A nova formação está sendo mantida sob sigilo, mas fontes próximas à produção garantem que os novos nomes prometem trazer frescor e ampliar ainda mais a diversidade de vozes no programa. A expectativa cresce à medida que a data de estreia, marcada para 30 de abril, se aproxima.

