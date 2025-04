Co-CEO da Samsung falece aos 63 anos; motivo vem à tona

SIGA NO

Uma notícia triste abalou o mundo da tecnologia nesta terça-feira (25): Han Jong-Hee, co-CEO da Samsung Electronics, faleceu de forma repentina aos 63 anos. A morte foi confirmada por um representante oficial da empresa, que também revelou a causa do falecimento. O executivo não resistiu após sofrer uma parada cardíaca e veio a óbito em um hospital na Coreia do Sul.

Han era uma das principais figuras da liderança da gigante sul-coreana e sua ausência abre uma lacuna importante em um dos momentos mais estratégicos da empresa. Reconhecido por sua mente visionária e papel fundamental na transformação da divisão de televisores da Samsung, ele havia assumido o posto de co-CEO em 2022, responsável pelas áreas de eletrônicos de consumo e dispositivos móveis.

Desde sua entrada na companhia, ainda em 1988, Han foi considerado um dos responsáveis por impulsionar a Samsung à frente de sua concorrência global. Seu nome esteve ligado à consolidação da marca como referência em qualidade de imagem e inovação tecnológica no mercado de televisores e dispositivos móveis, setores em que a empresa é referência mundial.

A notícia de sua morte gerou comoção entre funcionários, executivos do setor e internautas, que lotaram as redes sociais com homenagens e mensagens de pesar. “Sua dedicação e visão moldaram o futuro da Samsung por décadas”, declarou um porta-voz da companhia em nota oficial.

Até o momento, não foi divulgado quem assumirá o cargo de Han Jong-Hee, o que já levanta especulações sobre os próximos passos da Samsung. A estrutura de liderança da empresa é conhecida por ser altamente diversificada, com múltiplos executivos atuando simultaneamente em áreas específicas, mas a ausência de uma figura central como Han pode causar impactos significativos.

A causa da morte, uma parada cardíaca, foi confirmada horas após o falecimento, encerrando os rumores que circulavam desde o início do dia. A rapidez com que o quadro se agravou e a ausência de sinais anteriores surpreenderam até mesmo pessoas próximas.

