Após causar tumulto com uso indevido de spray de pimenta, Claudia Alencar se manifesta

Uma noite de teatro terminou em caos e muita tosse quando Claudia Alencar, aos 73 anos, decidiu testar um spray de pimenta na porta de uma galeria em Copacabana, no Rio de Janeiro. A confusão tomou conta do local e atingiu até o público da peça “Em Nome do Filho”. Agora, a atriz vem a público para explicar o que, segundo ela, foi apenas um mal-entendido.

A revelação foi feita pela coluna Fábia Oliveira, que detalhou o momento de tensão vivido no Cine Joia, onde o público aguardava tranquilamente o início da apresentação. De repente, um cheiro forte invadiu o ambiente, provocando mal-estar, tosses generalizadas e a saída de pelo menos 15 espectadores que já haviam adquirido ingressos. O motivo? Um “teste” inusitado feito por Claudia Alencar.

No comunicado enviado à coluna, a artista contou que o spray foi um presente do namorado, Emanuel Brito. Tomada pela curiosidade, decidiu experimentar o artefato — e escolheu justamente a entrada do shopping, pouco antes do início da peça. “Eu avisei que era spray de pimenta, poderia ter ficado quieta, eu fui super honesta! Eu não sabia que, em um shopping fechado, aquilo se espalhava pelos três andares e ia ficar no Cine Joia. Eu não sabia disso. Não fiz por querer, foi tudo sem querer”, afirmou.

A reação do público foi imediata. Além dos espectadores que abandonaram a sala, membros do elenco também foram afetados. O ator Dan Cruz, um dos nomes da peça, relatou para colunista Fábia Oliveira que os atores enfrentaram dificuldades para continuar em cena por causa das crises de tosse provocadas pela substância. Ainda assim, a apresentação seguiu, mesmo em meio à tensão.

Claudia, por sua vez, assistiu ao espetáculo da primeira fila ao lado do namorado. Aplaudiu de pé e deixou o local sem se pronunciar. Só depois veio o pedido de desculpas, admitindo o erro.

“Quero me desculpar pela minha ignorância, realmente deveria saber que dentro do lugar não podia fazer isso, mas eu não sabia nada. Sabia que podia afastar bandido, então foi isso que eu errei”, declarou.

