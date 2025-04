Quase 30 milhões? Virginia adquire novo jatinho

Virginia Fonseca voltou a dar o que falar e, desta vez, o motivo foi o silêncio. A influenciadora digital e empresária surpreendeu ao adquirir mais um jatinho particular, avaliado entre R$ 22,9 milhões e R$ 28,6 milhões, mas ainda não mencionou nada sobre o novo investimento em suas redes sociais, o que já está causando burburinho entre seus fãs.

De acordo com informações divulgadas pelo portal LeoDias, a nova aquisição foi oficializada no dia 22 de março de 2025. Trata-se de um modelo Cessna Citation Sovereign, um jato executivo de médio porte, fabricado em 2005 e com capacidade para até 13 passageiros. A aeronave oferece uma experiência de voo privada de alto nível, com conforto, exclusividade e luxo em cada detalhe.

Apesar da magnitude da compra, nenhum post foi feito por Virginia até o momento, o que tem gerado especulações nas redes. A influenciadora, que costuma compartilhar todos os momentos de sua rotina luxuosa com os mais de 40 milhões de seguidores, desta vez optou pelo silêncio e isso só aumentou a curiosidade.

Vale lembrar que este não é o primeiro jatinho adquirido pela família Costa Fonseca. Em abril de 2023, ela já havia presenteado o marido, o cantor Zé Felipe, com uma aeronave de valor estimado em R$ 17 milhões.

A decisão da influenciadora em não divulgar a compra imediatamente, no entanto, levanta a pergunta que não quer calar: por que o segredo?

