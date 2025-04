Jogador do Palmeiras é apontado como pivô de ciúmes entre Payet e amante

A turbulenta relação entre Dimitri Payet e a advogada Larissa Ferrari acaba de ter um novo nome envolvido e a revelação caiu como uma bomba no meio esportivo. De acordo com informações divulgadas pelo Portal LeoDias, foi Paulinho, atual jogador do Palmeiras, quem despertou a fúria do meio-campista francês e acirrou a crise de ciúmes no relacionamento extraconjugal que já vinha sendo mantido em segredo há sete meses.

O vínculo entre Larissa e Paulinho teria sido o estopim para que Dimitri exigisse provas de amor por parte da amante. A exigência foi feita após o jogador francês perceber uma movimentação suspeita nas redes sociais. “Ele teve uma crise de ciúmes quando eu desativei minha conta depois que o Paulinho começou a me seguir”, relatou uma amiga próxima da advogada, que confirmou os rumores nesta segunda-feira (24).

O triângulo amoroso ganhou proporções ainda maiores após a revelação de que o suposto pivô do escândalo é ninguém menos que Paulinho, reforço milionário do Palmeiras, anunciado no último dia 31 de dezembro. O atleta foi contratado por 18 milhões de euros — o equivalente a mais de R$ 115 milhões — e, desde então, teria despertado o interesse de Larissa, algo que incomodou profundamente Payet.

Por trás da fachada de família estável, o francês, que é casado com Ludivine Payet há 18 anos, vinha mantendo encontros e trocas de mensagens com a advogada catarinense desde setembro do ano passado. “Sou vascaína desde criança, apesar de ser catarinense, acompanho futebol desde 2008”, afirmou Larissa em entrevista. Segundo ela, o primeiro contato foi feito por meio de um perfil falso utilizado por Payet. “Ele me chamou pelo perfil fake, que ele não usa mais, aí ele pegou meu contato”, relembrou.

A aproximação entre os dois foi marcada por encontros presenciais e uma crescente exposição emocional. Em meio à crise em seu próprio casamento, Larissa decidiu ceder ao assédio do craque, sem imaginar que uma segunda figura do futebol acabaria se tornando motivo de tensão. Eita!

