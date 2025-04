Ex-esposa do falecido dono da Embelleze quebra o silêncio e rebate reportagem da Globo

O escândalo envolvendo a herança de um dos maiores nomes do setor de beleza do país tomou proporções ainda maiores! Monique Elias, ex-mulher do Itamar Serpa Fernandes, que está no centro da polêmica, decidiu se pronunciar após uma reportagem bombástica ir ao ar no Fantástico e revelar detalhes estarrecedores sobre um suposto esquema de desvio milionário.

De acordo com as investigações, a empresária teria manipulado o ex-marido e desviado uma quantia astronômica de R$ 122 milhões, juntamente com dois aliados. O caso, que já estava sob os olhares atentos da polícia, agora tomou outra direção com a reviravolta das declarações da acusada. Ela foi às redes sociais nesta segunda-feira (17) para desmentir as acusações e dar sua versão dos fatos.

“Espero que seja a última vez que eu precise falar sobre isso”, iniciou, visivelmente indignada. Em um desabafo marcado por emoção e revolta, ela negou todas as acusações e afirmou que está sendo alvo de uma grande injustiça. Segundo ela, o ex-marido jamais foi manipulado e sempre esteve no controle da empresa e de seus negócios.

“O Itamar nunca foi essa pessoa frágil que tentam passar no vídeo”, declarou. “Ele assinou cada um dos documentos e sempre foi o CEO da empresa. Nós fômos parceiros de verdade, sem segredos entre nós”, completou, jogando por terra a tese de que teria se aproveitado da fragilidade do ex-marido.

A empresária também rebateu as acusações de que teria afastado o fundador da empresa de sua família. Segundo ela, a narrativa apresentada é completamente falsa. “Eu fazia questão de reunir a família, organizava jantares e tenho provas disso”, afirmou, garantindo que possui imagens que comprovam sua versão dos fatos.

Em um momento ainda mais polêmico, ela disparou contra um dos herdeiros da família, insinuando que sua intenção seria apenas prejudicá-la. Sem papas na língua, ela deixou claro que não vai aceitar as acusações calada. “As pessoas que depuseram contra mim não apresentaram uma prova sequer. Vou processar um por um”, prometeu.

Mas o que chocou ainda mais foi a revelação das ameaças que a empresária tem recebido nas redes sociais. Em prints divulgados por ela, é possível ver mensagens de ódio e ameaças de morte, com frases perturbadoras. “Que seus dias estejam contados” e “Tomara que morra de forma lenta e dolorosa” estão entre os insultos que ela vem recebendo.

