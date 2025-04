Influencer revela perseguição que virou caso de polícia

A vida nas redes sociais, que sempre parece tão perfeita, esconde pesadelos que nem mesmo os seguidores mais fiéis imaginam. Mariana Sampaio, uma das pioneiras da internet brasileira e ícone desde os tempos de Orkut, decidiu romper o silêncio sobre uma perseguição obsessiva que vem enfrentando há anos. E o que ela revelou é assustador.

LEIA TAMBÉM: Virginia Fonseca explica código secreto em jatinho de R$ 17 mi dado a Zé Felipe

“Falei com delegado”, declarou a influenciadora, sem esconder a tensão de quem vive dias de pânico. O que começou como um gesto aparentemente inofensivo — flores acompanhadas de uma carta romântica — rapidamente se transformou em um episódio sombrio de obsessão e medo.

Tudo teve início entre 2021 e 2022, quando Mariana recebeu o primeiro contato inusitado. A mãe da influenciadora, responsável pela gestão da carreira da filha, notou algo estranho no nome da remetente: tratava-se de uma mulher que já havia aparecido antes nos bastidores digitais da influenciadora. Elas descartaram as flores, mas aquele gesto seria apenas o primeiro de uma sequência perturbadora.

Em 2024, o cenário mudou de vez. A mesma mulher passou a surgir com frequência nas redes sociais de Mariana, principalmente no Instagram. “Eu nunca vi, nunca falei, não sei nada sobre essa pessoa, a única coisa que eu sei é que ela tem uma filha (…). E aí foi o começo do fim.”, contou Mariana, que começou a bloquear perfis suspeitos. Ao todo, foram mais de 150 contas identificadas com comportamentos obsessivos.

E o que vinha junto com os perfis falsos eram mensagens de teor extremo — de juras de amor e promessas de uma vida juntas até ofensas pesadas e conteúdo íntimo. “O teor das mensagens ia de declarações amorosas profundas até muita raiva (…) vídeos íntimos, em que eu fiquei traumatizada.”

Sem saída e se sentindo acuada, Mariana decidiu reunir provas, gravar tudo o que recebia e procurar ajuda. “Era uma agonia, uma sensação de impotência que eu tinha.” Mas o pesadelo não parou por aí. A perseguição avançou para a vida pessoal. A stalker teria chegado até a perseguir sua mãe, seu namorado Thiago, funcionários e até a página da própria marca da influenciadora.

A situação chegou a tal ponto que foi necessário reforçar a segurança no prédio onde Mariana vive. “A gente teve que colocar na portaria uma foto dela e dizer para os porteiros.” O mais assustador veio depois: a mãe da stalker entrou em contato com a família de Mariana afirmando acreditar em um suposto “relacionamento amoroso” entre a filha e a influenciadora.

Mesmo com a sentença judicial e o caso correndo sob segredo de justiça, a perseguição continua. “É constrangedor”, desabafou Mariana, que agora usa sua experiência como um alerta para outras pessoas.

“Nunca poste onde você está no exato momento”, orienta ela,

@sampaiomariana parte 1 de uma das coisas mais desesperadoras que já vivi ? som original – Mariana

The post Influencer revela perseguição que virou caso de polícia appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.