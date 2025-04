Neymar pode ser pai? Modelo envolvida com o craque faz revelação: ‘É do Tico’

Uma nova bomba estourou no mundo de Neymar Jr. ! Any Awuada, nome artístico de Nayara Macedo, a modelo que recentemente teve um envolvimento com Neymar Jr., causou um verdadeiro alvoroço ao revelar que está grávida. O anúncio foi feito nos bastidores do Instagram, em seus “Melhores Amigos”, deixando todos intrigados com a grande questão: o craque é o pai da criança?

O mistério está longe de ser resolvido. Em entrevista ao Link Vip, Any revelou que sempre usa preservativo em seus encontros profissionais, mas destacou que Neymar foi o único parceiro recente que insistiu em ter relações sem proteção. Agora, sem certezas sobre a paternidade, a modelo admite que apenas um exame de DNA poderá esclarecer a situação. “Vai precisar fazer DNA, né? Minha cabeça ainda tá muito confusa, a gente tenta ver a tabelinha. Mas qualquer certeza só com o DNA mesmo”, declarou. Quando perguntada se acredita que Neymar pode ser o pai, ela não hesitou: “Eu não descarto essa possibilidade”.

Nas redes sociais, Any Awuada segue alimentando a curiosidade dos seguidores e não foge das perguntas. Diante de tantas especulações, ela decidiu brincar com a situação e lançou uma resposta inusitada ao ser questionada novamente sobre a identidade do pai: “É do Tico. Tiquinho de um, tiquinho de outro”. A declaração viralizou, deixando ainda mais dúvidas no ar.

A notícia da gravidez logo gerou debates acalorados e, como esperado, comentários maldosos não demoraram a surgir. Nos Stories do Instagram, Any foi confrontada por uma seguidora que a acusou de querer um filho com Neymar apenas por interesse financeiro. A resposta veio afiada: “A senhora pode ficar tranquila porque até a minha neta eu já aposentei se eu quiser. Sozinha, sem precisar de pensão de ninguém, até porque um filho não é brincadeira”, disparou.

Ela ainda reforçou que a única pessoa que realmente sabe a verdade é ela mesma e pediu que parem as especulações. “E vamos lá, vocês não sabem quem é o pai, só eu sei. Então, vamos dar uma segurada”, finalizou.

