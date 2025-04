Casamento secreto de Payet vem à tona: ‘Esposa do Brasil’

O nome de Dimitri Payet, astro do Vasco da Gama, voltou ao centro de uma polêmica na última quarta-feira (26). Dessa vez, foi Larissa Ferrari, que se apresenta como amante do jogador francês, quem trouxe à tona revelações surpreendentes sobre a intimidade do casal. Segundo a advogada, os dois teriam vivido um verdadeiro casamento não oficial no Brasil, com direito a vestido de noiva, cerimônia simbólica e promessas de amor.

LEIA TAMBÉM: José Loreto pode ser demitido da ‘Paixão de Cristo’ após desfilar como diabo no carnaval

Em entrevista ao programa Camarote da Fofoca, da Leo Dias TV, Larissa afirmou que o romance teria começado de forma inusitada: por meio de um perfil falso que, segundo ela, foi usado pelo próprio jogador para se aproximar. “Eu acredito que ele tenha me encontrado em alguma publicação do Vasco, porque eu sempre comentei muito nas coisas do Vasco, sou muito vascaína”, declarou.

A partir daí, o que seria uma simples troca de mensagens se transformou em um envolvimento intenso. Larissa afirmou que Payet negava estar casado, mesmo mantendo uma união de 18 anos com Ludivine Payet, mãe de seus filhos e esposa oficial na França. Segundo a advogada, o craque dizia estar sozinho no Brasil.

A história tomou contornos ainda mais impactantes quando Larissa decidiu mudar o rumo de sua própria vida. Após viajar ao Rio de Janeiro para conhecer o jogador pessoalmente, ela decidiu encerrar seu casamento e se entregar ao novo relacionamento. “Tive certeza que eu precisava terminar meu relacionamento, porque naquele momento era ele quem eu queria conhecer de fato”, revelou, dizendo que ao retornar para casa, pediu a separação.

O envolvimento com o jogador teria se aprofundado nos meses seguintes. Segundo Larissa, ela passou a frequentar com frequência a capital carioca, chegando a passar dias seguidos hospedada na cidade, mas sem se afastar totalmente da rotina com os filhos. “Nesse ano, como a gente estava muito envolvido, eu acabei ficando realmente, praticamente morando só no Rio de Janeiro. Mas não aguentei de saudade e voltei por conta dos meus filhos”, explicou.

Mas o ponto mais surpreendente veio ao final: Larissa afirma que os dois chegaram a realizar um casamento simbólico, com direito a traje de noiva. “Eu tenho até foto. A gente fez um casamento extra-oficial. Eu botei roupa de noiva. Ele me chamava como esposa do Brasil”, contou.

Até o momento, Payet não se pronunciou publicamente sobre o caso, e a assessoria do Vasco também não comentou o assunto.

The post Casamento secreto de Payet vem à tona: ‘Esposa do Brasil’ appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.