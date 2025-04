Aos 73 anos, morre sósia de Roberto Carlos

O Brasil perdeu na última quarta-feira (26) uma de suas vozes mais singulares. Faleceu, aos 73 anos, o cantor e compositor Ricardo Braga, artista eternizado por sua impressionante semelhança vocal com Roberto Carlos. A informação foi confirmada por apresentadores como Sônia Abrão e Ricky Colavitto, que lamentaram a partida do artista, que estava internado após sofrer um AVC.

A morte foi causada por complicações decorrentes do acidente vascular cerebral, encerrando uma trajetória marcada por talento, emoção e por uma voz que confundia e encantava o público brasileiro. Desde os anos 1980, Ricardo Braga foi apontado como o intérprete que mais se aproximava do timbre do Rei. Sua habilidade vocal chegou a enganar ouvintes e até profissionais da indústria, que se surpreendiam com a fidelidade de sua interpretação.

O momento mais emblemático de sua carreira veio em 1978, quando foi convidado a gravar o disco “Roberto Collection”. O álbum, composto por covers de clássicos de Roberto Carlos, tornou-se um fenômeno de vendas, superando 400 mil cópias comercializadas — tudo isso sem que o nome de Ricardo Braga fosse revelado ao público. O mistério em torno do cantor aumentava ainda mais a curiosidade e ampliava sua aura de artista enigmático.

Mas Ricardo não ficou restrito às versões de canções consagradas. Ele também trilhou um caminho autoral e conquistou admiradores com músicas próprias. Sua faixa mais conhecida, “Uma Estrela Vai Brilhar”, tornou-se símbolo de sua identidade artística e permanece até hoje como referência entre seus fãs.

Com a notícia de sua morte, homenagens começaram a se multiplicar nas redes sociais e em programas de televisão.

