Poliana Rocha fala sobre sua sensibilidade espiritual nas redes sociais

Poliana Rocha, de 48 anos, esposa do cantor sertanejo Leonardo, de 61, compartilhou com seus seguidores no Instagram uma publicação sobre alta sensibilidade espiritual. Ao repostar o conteúdo, ela escreveu apenas “euzinha”, demonstrando que se sentiu representada pelas palavras. O texto, voltado para pessoas com sensibilidade espiritual aguçada, falava sobre a capacidade de sentir o […]

