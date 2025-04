Maya Massafera abre o jogo sobre experiências com mulheres

Na última segunda-feira (25/3), a influenciadora e apresentadora Maya Massafera surpreendeu seus seguidores ao compartilhar um novo episódio do “Reality da Maya” em seu Instagram. No vídeo, ela exibe sua rotina de festas e jantares com amigos e faz uma revelação inesperada sobre sua vida amorosa, afirmando que tem experimentado ficar com outras mulheres.

Durante uma conversa com o influenciador Lucas Guedes, Maya mencionou que tem curtido novas experiências. Lucas, que se identifica como gay, contou que já teve envolvimentos com mulheres no passado, mas sem sentir atração. Brincando com a situação, ele questionou Maya: “Será que você mudou de time?”.

Apesar da revelação, Maya esclareceu que continua se identificando como heterossexual, pois sua atração principal ainda é por homens. No entanto, a influenciadora destacou que está aberta a novas vivências e afirmou: “Eu sou hétero, mas adoro uma diversão”.

A confissão da apresentadora gerou repercussão entre os fãs, que se mostraram curiosos sobre essa nova fase. Nos comentários, muitos apoiaram a liberdade de Maya em explorar seus sentimentos sem rótulos fixos, destacando a importância de viver sem medo do julgamento.

