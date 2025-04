Isabelle Nogueira reflete sobre sua missão e promete: “Quero inspirar e transformar”

SIGA NO

A ex-BBB24 Isabelle Nogueira compartilhou sua visão sobre o impacto que deseja causar na sociedade. Em entrevista à TV Brasil, a modelo e dançarina destacou a importância de usar sua visibilidade para representar e fortalecer outras vozes. “Quero que minha trajetória seja um exemplo e um caminho para quem, assim como eu, sonha e luta por um espaço”, afirmou.

Natural de Manaus e conhecida por seu papel como cunhã-poranga do Boi Garantido, Isabelle ressaltou que enxerga sua jornada como algo muito maior do que a fama. “Acredito que cada um tem um propósito, e o meu é deixar um legado. Quero que minha história motive e dê coragem a quem precisa”, declarou. O trecho de sua fala rapidamente repercutiu nas redes sociais.

Isabelle Nogueira – Foto: Reprodução / Instagram

A ex-BBB enfatizou que deseja ampliar sua influência para além do entretenimento, ajudando a dar visibilidade a artistas, mulheres e povos que muitas vezes são esquecidos. “Eu venho da floresta, trago minha cultura comigo e faço questão de valorizar cada raiz. Minha missão é dar voz a quem precisa ser ouvido”, pontuou.

Para Isabelle, o reconhecimento que conquistou não é apenas um mérito pessoal, mas uma ferramenta para mudanças reais. “Se Deus me deu essa oportunidade, preciso usá-la com responsabilidade. Quero marcar essa geração com propósito e verdade”, finalizou a dançarina.

