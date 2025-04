Saiba quem é a influenciadora que se casou com bilionário gringo

Os fãs foram à loucura neste sábado (15) quando uma influenciadora digital de renome no Brasil revelou que subiu ao altar com um bilionário estrangeiro. O anúncio inesperado, feito com um toque de mistério, veio apenas um mês após o noivado e três meses desde o início do relacionamento. Mas quem é essa influenciadora e, principalmente, quem é o magnata que conquistou seu coração?

A protagonista dessa história que parece um filme a influenciadora e empresária Franciny Ehlke, de 25 anos, que se casou com o empresário Tony Maleh, de 36, em uma cerimônia intimista realizada em Las Vegas, nos Estados Unidos. O casamento surpresa pegou muita gente desprevenida, especialmente pelo curto tempo de relacionamento do casal.

A influenciadora compartilhou sua felicidade nas redes sociais, deixando claro que essa foi apenas a primeira celebração de muitas: “Não poderíamos deixar de casar em Vegas. Esta é a primeira de muitas celebrações. Rimos muito e não vou esquecer disso. Na segunda-feira, publicarei o vídeo completo do nosso casamento no canal. Não percam!”.

Mas não foi só a união relâmpago que chamou atenção. O anel de noivado milionário escolhido por Tony causou alvoroço entre os seguidores. A joia, feita de ouro branco 9 quilates, possui um diamante central de 0.3 quilates e é adornada com 35 pedras de brilhante incrustadas ao longo do aro. Estima-se que o valor do anel, assinado pela marca Glamira, seja de R$ 5,1 milhões.

O romance começou em novembro do ano passado, mas a relação entre os dois não era novidade. Franciny e Tony se conheceram ainda em junho de 2022, quando assessores da influenciadora o apresentaram como um possível investidor para seus negócios. A conexão foi inevitável, e, segundo ela, foi preciso tomar a iniciativa para que o romance se desenrolasse.

Mas quem é Tony Maleh? O bilionário atua desde 2014 nos setores de saúde e tecnologia, acumulando uma fortuna avaliada em R$ 1,6 bilhão – o dobro da fortuna de Franciny, segundo dados recentes divulgados pelo jornal Extra. Ele é dono de 62 empresas, incluindo algumas marcas ligadas diretamente à influenciadora, além de ser filho da Miss Brasil 1984, Ana Elisa Flores.

