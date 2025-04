MC Poze do Rodo usou as redes sociais para expressar sua insatisfação com a apreensão de suas joias durante a Operação Rifa Limpa, realizada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. O funkeiro compartilhou um Instagram Stories com a frase “Solta, saudades dos meus bbs”, referindo-se aos seus icônicos cordões de ouro, que foram levados pelas autoridades.

VEJA TAMBÉM: Fátima Bernardes revela doença da sogra do filho e alerta sobre riscos

Na foto, MC Poze aparece com o pescoço preenchido pelas joias feitas do metal mais valioso do mundo, um de seus maiores símbolos de ostentação.

MC Poze – Foto: Reprodução / Instagram

A apreensão ocorreu em Novembro de 2024, durante uma ação que investiga sorteios ilegais promovidos por sua ex-companheira, Viviane Noronha, em suas redes sociais. Apesar da perda temporária dos acessórios, o cantor deu a entender que espera reavê-los em breve.

The post MC Poze se manifesta após apreensão de suas joias: ‘Saudades dos meus bebês’ appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.