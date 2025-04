MC Daniel fratura costelas durante partida de futebol e tranquiliza fãs

O cantor MC Daniel surpreendeu seus seguidores ao revelar, na tarde desta quinta-feira (20), que fraturou duas costelas durante uma partida de futebol. Pelas redes sociais, ele compartilhou uma foto deitado em uma máquina de ressonância magnética e divulgou um vídeo que mostra o momento exato em que sofreu a lesão.

Em sua publicação, MC Daniel manteve o tom positivo e garantiu que não deixará de cumprir seus compromissos, apesar da dor. “Costela QUEBRADA! Duas semanas pra recuperar o OSSO. Vou cumprir com as minhas responsabilidades. Tô acostumado com a dor, não vou reclamar, vou aprender com ela. Não ganhei, eu conquistei e eu sei a diferença”, escreveu o cantor.

Nos stories, MC Daniel também tranquilizou os fãs ao explicar melhor sua situação. “Postando aqui pra comunicar quem gosta de mim e a todos que trabalham comigo, estou com a costela quebrada por 2 semanas, mas vou cumprir com todas minhas responsabilidades”, garantiu o artista, demonstrando sua determinação em seguir com a agenda profissional.

MC Daniel – Foto: Reprodução / Instagram

A publicação gerou diversas mensagens de apoio de fãs e amigos, que desejaram uma rápida recuperação ao cantor. MC Daniel, conhecido por sua autenticidade e disposição, mostrou mais uma vez seu compromisso com o trabalho e sua força diante das dificuldades.

