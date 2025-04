Netinho se manifesta após diagnóstico de câncer e agradece apoio dos fãs

SIGA NO

O cantor Netinho usou as redes sociais na noite desta terça-feira (25) para agradecer as mensagens de apoio que tem recebido desde que revelou o diagnóstico de câncer no sistema linfático. Em um comunicado, ele demonstrou gratidão e reforçou sua determinação para enfrentar a doença.

“São muitos amigos e queridos me escrevendo, então resolvi deixar uma mensagem para todos. Nunca pedi a Deus zonas de conforto, e sim desafios, pois eles me fazem crescer. Estou grato e seguindo meu tratamento com fé”, escreveu o artista. Ele também revelou que os primeiros resultados médicos foram animadores e comemorados por sua equipe.

O cantor fez questão de tranquilizar os fãs, reforçando sua confiança no tratamento: “Não se preocupem comigo. Qualquer pessoa pode passar por isso, e eu estou atravessando mais uma estrada de sal. Em breve, estaremos juntos novamente.”

Netinho – Foto: Reprodução / Instagram

RELEMBRE O CASO

Aos 58 anos, Netinho foi diagnosticado com câncer linfático após ser internado no Hospital Aliança, em Salvador, no fim de fevereiro, devido a fortes dores nas costas e dificuldade para andar. Após receber alta em 21 de março, ele segue com o tratamento supervisionado por sua médica, Glória Bonfim. Devido ao problema de saúde, o cantor cancelou sua agenda de shows para o Carnaval de 2025.

Além desse novo desafio, Netinho já enfrentou problemas graves de saúde no passado. Em 2013, ele sofreu complicações hepáticas severas, passou por três cirurgias no cérebro e atualmente utiliza uma válvula cerebral. Mesmo com essas dificuldades, o cantor segue otimista e focado em sua recuperação.

