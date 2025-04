Jornalista demitida do SBT faz desabafo

Na última quarta-feira (19), o universo do entretenimento e da comunicação foi abalado por uma notícia que deixou muitos telespectadores em chocados. Suzana Busanello, jornalista e apresentadora do SBT News, teve seu ciclo encerrado após ser demitida da emissora. A saída repentina da profissional, que havia se destacado desde sua contratação em 2024, ganhou contornos dramáticos nas redes sociais, onde ela decidiu abrir seu coração e revelar os bastidores de uma trajetória marcada por grandes desafios e intensas emoções.

LEIA TAMBÉM: MC Daniel fratura costelas durante partida de futebol e tranquiliza fãs

Em uma publicação que rapidamente viralizou, Suzana compartilhou momentos íntimos dos bastidores do programa, relembrando o tempo que passou na emissora. Em seu depoimento sincero, a jornalista afirmou: “É com esse sorriso que encerro o meu ciclo no @sbt. Profissionalmente, a Suzana que chegou por aqui ano passado, sem dúvidas não é a mesma que se despede neste momento. Mais do que uma experiência, trabalhar aqui me (re)construiu como profissional”. Suas palavras carregavam o peso de uma jornada de transformação, evidenciando que, apesar dos desafios, cada etapa contribuiu para sua evolução pessoal e profissional.

Ao relembrar os dias intensos na emissora, ela declarou: “Me fez evoluir como pessoa e ter cada vez mais certeza que tudo pode mudar, menos a minha essência. Conheci colegas e profissionais que admiro e por trás de todos os bastidores, seja no estúdio, na sala de maquiagem, na redação ou pelos corredores, construí amizades que levarei para a vida, assim como deixei um pouquinho de mim e da minha leveza na correria do dia a dia. Depositei toda a minha intensidade (que não é pouca rsrs’) para ser uma profissional melhor a cada dia e o reflexo desse esforço é o carinho de centenas de telespectadores que hoje também me acompanham por aqui. E genuinamente? Isso não tem preço”.

Mesmo diante do imprevisto, Suzana buscou encontrar forças na sua trajetória e nas lições aprendidas ao longo dos anos. Em um tom de reflexão e otimismo, ela ressaltou: “Mas me pego novamente refletindo sobre as mudanças de vida que sempre encarei e dos limites que ultrapassei mesmo sabendo que não seria fácil.. Cheguei em São Paulo em setembro de 2022, sem conhecer ninguém muito menos a cidade, para começar uma vida totalmente do zero. Desde lá sempre trabalhei com contratos temporários ou como freelancer. E pela primeira vez, em 28 anos, encaro um desligamento/corte. A sensação é diferente, confesso. Mas um sábio um dia disse que ‘O tamanho dos seus sonhos é determinado pelo tamanho da sua fé, coragem e esforço’ Deus sabe de tudo e assim seguiremos”, concluindo com gratidão e esperança: “Com todo meu amor: Muito obrigada pela sua companhia de sempre, um beijo grande e nos vemos em breve!”

The post Jornalista demitida do SBT faz desabafo appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.