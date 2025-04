Mani Reggo exibe novo corpo após cirurgia estética

SIGA NO

Mani Reggo, de 42 anos, chamou a atenção nas redes sociais ao exibir sua nova silhueta em fotos na praia. A empresária e ex-namorada de Davi Brito compartilhou os registros no Instagram nesta terça-feira, 25, celebrando os resultados de sua abdominoplastia e a perda de 16 kg.

Com um biquíni preto de decote coração e uma camisa branca sobreposta, Mani esbanjou confiança e boa forma. Na legenda da publicação, brincou com a chegada do outono: “E houve boatos de que o verão acabou…”. O post rapidamente atraiu a atenção dos seguidores, que não pouparam elogios à influenciadora.

Mani Rego – Foto: Reprodução / Instagram Mani Rego – Foto: Reprodução / Instagram Mani Rego – Foto: Reprodução / Instagram

Os comentários foram repletos de admiração e apoio. “Maravilhosa demais!”, escreveu uma fã. “Cada dia mais linda!”, disse outra seguidora. Um terceiro comentário chamou atenção ao enfatizar a independência de Mani: “Uma deusa, não precisa de ninguém para absolutamente nada!”.

Mani e Davi Brito viveram um relacionamento de um ano e meio, que chegou ao fim após o BBB 24, edição na qual o baiano foi campeão. Desde então, a empresária segue solteira, enquanto Davi assumiu recentemente um romance com a dentista Adriana Paula, com quem costuma trocar declarações nas redes sociais.

