Saiba como foi o primeiro contato de Belo e Gracyanne após o reality

A aguardada eliminação de Gracyanne Barbosa do BBB 25 aconteceu na última terça-feira (18/3), após mais de 50 dias confinada na casa mais vigiada do Brasil. Desde então, fãs da influenciadora aguardavam ansiosos pelo primeiro contato entre ela e o ex-marido, Belo, após o término conturbado anunciado em abril de 2024.

De acordo com informações exclusivas da coluna Fábia Oliveira, Belo e Gracyanne conversaram por telefone logo após a eliminação da musa fitness. O reencontro presencial ocorreu na última quinta-feira (20/3), nos bastidores dos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, onde ambos estavam cumprindo compromissos profissionais. Gracyanne participava de uma entrevista para a Rádio Globo, enquanto Belo gravava mais um episódio do programa The Masked Singer Brasil, onde atua como jurado.

Segundo fontes ouvidas pela coluna, o clima entre o ex-casal foi amistoso e respeitoso. Além disso, especula-se que os dois voltarão a se encontrar publicamente em breve, desta vez no programa Domingão com Huck. Belo participará do quadro Batalha do Lip Sync, enquanto Gracyanne será entrevistada para relembrar sua trajetória no BBB 25. A gravação acontecerá ao longo desta quinta-feira e será exibida no próximo domingo (23/3).

Belo e Gracyanne. Foto: Reprodução / Redes Sociais

A relação de Belo e Gracyanne sempre foi marcada pelo respeito mútuo, mesmo após o término. Durante o confinamento, Gracyanne demonstrou admiração pelo cantor, reforçando o carinho que ainda existe entre os dois. Belo, por sua vez, também mantém um discurso respeitoso e afetuoso quando se refere à ex-esposa.

